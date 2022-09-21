日本擬修法 業者可拒絕不戴口罩旅客投宿

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（中央社東京21日綜合外電報導）日媒報導，日本政府有意修法賦予業者在疫情流行期間，可拒絕不戴口罩旅客投宿的法源依據。配合最快10月鬆綁外國觀光客自由行，政府也將製作手冊，避免旅客與業者發生糾紛。

讀賣新聞報導，日本政府有意在秋天召開的臨時國會中，提出旅館業法修正草案。根據目前得知的可能修法內容，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等傳染病流行期間，飯店及旅館業經營者得要求住宿旅客採取戴口罩等防疫措施，旅客無正當理由拒絕配合的話，業者可拒絕旅客投宿。

根據現行法令，旅宿業者原則上不能拒絕旅客投宿，想要求旅客配合採取防疫對策也於法無據。

因此，日本政府在將提出的修正草案中，明定業者在傳染病流行期間，可以要求投宿旅客配合採取防疫對策。

目前預想要求旅客配合的具體內容，可能會以行政命令方式行之，包括戴口罩、配合量測體溫及做好手指消毒等。

另外，業者也可要求出現發燒等症狀旅客告知是否感染COVID-19。如果旅客無正當理由拒絕告知，或是被確認感染時，業者同樣可以拒絕投宿。

厚生勞動省相關人士說，即使是日本現在的疫情狀況也可以適用。日本近期疫情已持續趨緩。

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日本政府最快可能在10月大幅鬆綁COVID-19邊境管控措施，原則上將允許外國觀光客入境自由行。考量海外愈來愈多人不戴口罩，為防止屆時可能在日本旅宿業者與投宿旅客間發生糾紛，日本政府將針對修正後的法律等製作解說手冊。

日本社會過去曾發生業者拒絕讓曾感染漢生病（leprosy，舊稱痲瘋病）民眾投宿的案例，為了不讓此次修法造成歧視，修正草案中也要求業者必須負責培訓從業人員。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1110921