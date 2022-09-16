日本重啟免簽有望 首爾飛福岡機票價格飆漲

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（中央社首爾16日綜合外電報導）日本政府以10月為目標開放國門，可能有條件開放外國旅客自由行、恢復短期免簽及解除每天入境人數上限；韓國時報報導，消息傳出後，韓國飛往日本熱門地點的機票價格立刻飆升。

日本政府正在檢討鬆綁目前邊境防疫對策，日本經濟新聞報導，首相岸田文雄預料近期將宣布開放自由行、重啟免簽。

韓國時報報導，韓國旅行社人員今天表示，由於早在COVID-19疫情爆發之前，日本就是韓國觀光客最愛的旅遊目的地，一旦日本正式重啟免簽，預料觀光人數將大爆發。

儘管日本政府尚未正式宣布決定，但日本當地媒體報導，政府可能最快於10月重新開放外國觀光客免簽入境，並廢除每天外國人入境人數上限。

日本雖然在6月開放觀光，但目前僅限團體旅遊，若正式恢復免簽，觀光客造訪日本將更加便利。

韓國旅行社模德旅游（Modetour）發言人說：「隨著COVID-19帶來的影響減弱，日本可能重啟旅遊免簽，對日本旅遊的需求也直線上升。赴日旅遊的滿意度向來很高，讓韓國觀光客想一去再去。」

他表示：「一旦重啟免簽，我們預料日本會成為今年韓國觀光客最愛的旅遊目的地。」

10月9日是韓國韓文日，隔天週一補假，有3天假期。在入口網站Naver旗下最受歡迎的機票預訂系統Naver Flight查詢，10月7日週五晚上從韓國首爾出發飛往日本福岡，接著於10月10日返回韓國的來回機票價格落在37萬8000韓幣（約新台幣8500元）到61萬韓幣（新台幣1萬3700元）之間。

在疫情爆發之前，首爾飛往福岡的來回機票僅要20萬韓幣（約新台幣4500元），機票價格顯然已經飆漲了2倍。

首爾到福岡的飛行時間不到100分鐘，是韓國人轉往大阪和東京旅遊的熱門目的地。

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旅行社人員表示：「許多韓國觀光客正在預訂10月飛往日本的機票，期待到時候能夠免簽赴日旅遊。由於疫情後海外旅遊仍在復甦階段，飛機班次減少、需求卻提高，機票價格可能攀升」。

根據票券預訂網站Interpark數據，9月13日預訂飛日本城市機票的人數較上月成長343.3%。在這個月所有國際機票預訂數中，日本佔16.5%，僅次於東南亞路線的49.9%，可以解讀為旅客對赴日旅遊的期待感正在迅速上升。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110916