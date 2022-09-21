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邊境即將開放 台旅客最想造訪日本、美國和德國

2022/9/21 12:07
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（中央社記者余曉涵台北21日電）隨著COVID-19疫情走向後疫情時代，各國陸續開放邊境，根據旅遊業者調查，台灣旅客疫後最想造訪日本，其次是美國、德國。

隨著各國陸續開放邊境，台灣也朝開放方向邁進，旅遊業者Booking.com根據9月到10月底的後台數據，日前發布新聞稿公布「出入境旅人搜尋趨勢」，發現日本在搜尋目的地排名中高居第一，毫無疑問地是台灣人最愛的旅行地，其次則是美國和德國，而前10名中，充滿流行文化的韓國和度假勝地泰國分別位居第6名和第10名。

值得一提的是，榜單上有6個目的地都位於歐洲地區，從德國到瑞士，顯見前往歐洲旅遊的熱度開始湧現。

而想來台灣的外籍旅客方面，Booking.com依據後台數據整理出想訪台灣的旅人所在地，美國位居第一，而新加坡和日本緊接在後，顯示這3國旅人最想來台觀光。

Booking.com指出，從排名中也可看到無論是德國、英國、法國還是鄰近國家如印尼、馬來西亞皆榜上有名，可看出台灣的地理之便、豐富文化及美味小吃，讓諸多歐美和東南亞旅人渴望前來。（編輯：張芷瑄）1110921

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