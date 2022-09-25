莊人祥：疫情緩降 是否脫離高原期將觀察至29日

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指揮中心發言人莊人祥25日說，現在疫情仍在高原期，但有緩降現象。圖為23日午後高雄天氣晴朗，民眾戴好口罩前往駁二藝術特區休閒遊憩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，未來一週疫情趨勢成解封關鍵。指揮中心發言人莊人祥今天說，現在疫情仍在高原期，但有緩降現象；他並澄清台灣死亡率未高於新加坡10倍。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各國逐步開放邊境，台灣入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，實施初期總量管制為每週上限15萬人次，取消禁團令，開放非免簽國觀光。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前說，國內疫情仍待觀察一週，若明顯下降，就可如期開放邊境。

根據指揮中心資料，國內今天新增3萬8785例本土個案，較昨天增加628例，增幅為1.6%，但和上週同期相比，減少545例，降幅為1.4%。

針對接下來一週疫情趨勢預判，莊人祥告訴中央社記者，現在疫情仍在高原期，通常會持續1至2週。

不過，莊人祥指出，考量自20日起每天單日本土個案數都比上週同期稍降，因此推估即使現在正處於高原期，但整體而言，疫情確實有稍微下降，預計觀察至9月29日，就可以清楚知道國內COVID-19疫情是否脫離高原期。

另外，有媒體報導台灣COVID-19死亡率高於新加坡10倍、香港3倍。莊人祥表示，依據各國公布資料，截至9月24日，台灣致死率為0.17%、新加坡為0.09%、香港為0.57%；台灣死亡率為每百萬人口457.3人、新加坡為每百萬人口266.2人、香港為每百萬人口1343.2人。

莊人祥重申，依上述數據，台灣均未有高於新加坡10倍、香港3倍情事，呼籲民眾勿錯誤解讀。自COVID-19疫情發生以來，除邊境檢疫、社區防疫及醫療量能整備工作外，積極採購並推動疫苗接種，降低重症及死亡機率，保障民眾健康。

指揮中心統計，今年1月至9月24日，本土輕症、無症狀個案累計613萬5676例、占99.56%，中症累計1萬5506例、占0.25%，重症累計1萬1685例、占0.19%，其中死亡累計9974人。（編輯：管中維）1110925