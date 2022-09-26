9/26本土2萬8513例 增56死、122例中重症【直播】

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北26日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬8513例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症122例，其中56人死亡；另境外移入增272例。（編輯：管中維）1110926

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿全文

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增28,785例COVID-19確定病例，分別為28,513例本土個案及272例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。

指揮中心表示，今日新增之28,513例本土病例，為13,318例男性、15,185例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（5,651例），臺中市（3,656例），臺北市（3,248例），桃園市（3,153例），高雄市（2,507例），臺南市（1,759例），彰化縣（1,555例），新竹縣（914例），屏東縣（772例），苗栗縣（681例），新竹市（661例），南投縣（652例），雲林縣（638例），宜蘭縣（596例），基隆市（485例），嘉義縣（463例），花蓮縣（400例），嘉義市（301例），臺東縣（225例），金門縣（107例），澎湖縣（77例），連江縣（12例）。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年8月6日至9月23日，死亡日期介於9月16日至9月23日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增272例境外移入個案中，為155例男性、117例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼及越南（各7例），韓國（4例），英國及土耳其（各2例），法國、中國、菲律賓、香港、德國、柬埔寨、美國、西班牙、愛爾蘭及日本（各1例），另240例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,609,519例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,323,925例排除），其中6,278,794例確診，分別為34,032例境外移入、6,244,708例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,884例COVID-19死亡病例，其中10,868例本土，個案居住縣市分布為新北市2,288例、臺北市1,214例、臺中市1,102例、高雄市1,013例、桃園市832例、臺南市822例、彰化縣631例、屏東縣432例、雲林縣341例、南投縣320例、苗栗縣281例、嘉義縣262例、基隆市240例、宜蘭縣226例、花蓮縣190例、嘉義市及新竹縣各176例、臺東縣153例、新竹市118例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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