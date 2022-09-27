醫護入境也鬆綁 0+7期間每1至2天快篩陰可上班

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中央流行疫情指揮中心27日表示，醫護入境也將採「0+7」，7天自主防疫期間每1至2天快篩陰性可上班。圖為醫護在高雄一間社區醫院戶外待命。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）去年7月1日醫護出國禁令取消，但多數醫護受限於入境檢疫無法上班而不便出國，中央流行疫情指揮中心今天表示，邊境逐步開放，醫護入境也是「0+7」，研擬7天自主防疫期間，每1至2天快篩陰性可上班。

入境「0+7」最快10月13日上路，免居家檢疫，只有7天自主防疫，期間無症狀、且有2天內家用抗原快篩陰性者，可以外出、上班、上學。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說明，醫護人員入境也是「0+7」。

羅一鈞指出，目前規劃每1至2天於上班前進行一次公費家用快篩，醫院可視單位屬性不同，決定每天或每2天快篩。

指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，這週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情與上週相比，稍微上升，但暫時比最高點9月11日至17日低，現階段仍在疫情高原期，原預期疫情9月中下旬反轉，入境免居家檢疫「0+7」實施時程仍待觀察疫情走向。

指揮中心指揮官王必勝接受媒體專訪提到，未來居家隔離跟居家檢疫規範單軌化，都希望拉齊變成「0+7」，但仍須分階段進行，現階段確診者「7+7」，盼再進一步變成「7+0」，即7天隔離完就能恢復正常。對此，莊人祥僅說，確診者「7+0」規劃將送專家會議討論。

有關戴口罩政策，羅一鈞說，持續參考國際作法，但疫情仍在高點，考量醫療量能，擔心造成負擔，未來幾週不會大規模調整，仍須評估開放「0+7」上路後，對於國內疫情影響，暫時沒有11月口罩鬆綁正式規劃。

羅一鈞指出，現階段全國病床空床率皆維持5成左右，在個案數較多的台北區，空床率也有37.2%。疫情仍在高原期，暫時不會下修各區病床量，但考量非確診病人需求，也未規劃上調，將維持現狀，下週再檢討。

據醫療資源最新統計，全台專責、負壓病房共8726床、空床4547床、空床率52.1%，其中台北區37.2%、北區54.0%、中區54.9%、南區48.5％、高屏區59.1%、東區86.7%；52家集中檢疫所共7663床、空床數4578床、空床率59.7%；22家地方加強型防疫旅館1353床、空床數449床、空床33.2%。（編輯：陳清芳）1110927