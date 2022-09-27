防疫旅館面臨退場 王國材：研擬補貼方案

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（中央社記者范正祥台北27日電）邊境最快10月中旬開放，防疫旅館面臨退場，交通部長王國材今天在立法院受訪表示，已請觀光局研擬補貼方案，希望多少能給防疫旅館一些補貼，在空窗期的時候能夠渡過，轉回一般旅館。

行政院會9月22日通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，如果疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放非免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。

行政院長蘇貞昌今天在立法院施政報告並備質詢，相關部會首長列席。會前王國材回應媒體詢問時指出，目前還有382家防疫旅館，他非常謝謝業者於疫情期間扮演很重要的防疫角色。

對於防疫旅館面臨退場，如何協助做好準備回歸旅館常態經營，王國材表示，交通部和勞動部已經在媒合相關人力。他也請觀光局研擬補貼方案，希望多少能給防疫旅館一些補貼，讓他們在空窗期的時候能夠渡過，轉回一般旅館。（編輯：楊凱翔）1110927