禁團令將鬆綁 王國材：歡迎全世界觀光客到台灣

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球已久，近期各國紛紛關注邊境解封重振觀光、刺激經濟。交通部長王國材（圖）23日於立法院受訪時說，觀光業也等了很久了，期待有更多觀光客到台灣。中央社記者范正祥攝 111年9月23日

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（中央社記者溫貴香、范正祥台北23日電）政府宣布擬於10月13日推入境「0+7」措施，未來入境台灣將無需隔離。交通部長王國材今天表示，禁團令在0+7以後會鬆綁；交通部制定團客出入境指引早就準備好了，請觀光業者開始準備，歡迎全世界觀光客到台灣。

立法院今天開議並邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長進行施政報告並備質詢，王國材上午在立法院院會前受訪被問到防疫退場議題時表示，如果因應0+7，到10月13日包括防疫旅館、防疫車隊就逐漸退場，機場也逐漸恢復原來的動線，這部分正在進行。

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他表示，禁止旅行業組團出國或帶旅客來台的「禁團令」在0+7以後會鬆綁，也請觀光業開始準備，包括要出去或是要進來的團，現在可以開始攬客，交通部也制定團客的出入境指引，早就準備好了，在這段觀光比較艱困的時間，國旅方面非常努力提升，有很多好的遊程，歡迎全世界觀光客到台灣來。

王國材表示，現在全世界都在開放邊境，觀光業也等很久了，國人出國或國外很多旅客也想來台灣，「我們在出入境團的指引都做好了，相關的培訓也做了」，這部分就恢復到原來的樣子，期待有更多的觀光客到台灣。（編輯：張良知）1110923