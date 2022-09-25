防疫旅館面臨退場 觀光局：會至少提前2週宣布

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（中央社記者余曉涵台北25日電）邊境最快10月13日開放，防疫旅館面臨退場。交通部觀光局今天表示，因應防疫旅館退場改為一般旅館會有過渡期，指揮中心至少2週前會說明防疫旅宿政策的調整內容。

行政院會上週通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。

邊境即將開放，防疫旅館也面臨退場問題，不少業者紛紛反映需要退場的作業時間，希望政府趕快公布相關配套，甚至給予補助協助防疫旅館業者退場。

對此，觀光局告訴中央社記者，近期已經有不少防疫旅館業者認為即將開放，因此已經紛紛退場，防疫旅館的數量也降至約2.4萬間房，平均使用率仍有6成以上，相較於一般旅宿疫情期間平均住用率不到4成為高。

觀光局說，有關業者訴求，為讓防疫旅宿業者回復為一般旅宿有反應調整期，中央流行疫情指揮中心已說明防疫旅宿政策的調整內容，確認後將會至少提前2週對外說明。

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觀光局指出，因應疫後旅遊市場變動，針對無接觸服務、數位化及友善環境改善，觀光局給予旅宿業者適度補助，包括設置自助式入住櫃台、使用企業資源管理（ERP）或飯店管理（PMS）等旅宿管理系統，設置淨下設施、取得清真Halal驗（認）證標章、興（修）建完成無障礙客房及設置通用化設施等。

觀光局表示，防疫旅宿不論是做到退場最後一天，或是在防疫過程中曾經加入，政府均全力支持給予補助，從2020年起，累積至今入住防疫旅宿人數已超過86萬人，累計補助金額至今已逾新台幣60億元。（編輯：管中維）1110925