防疫旅館退場過渡期 指揮中心：已著手研議

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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北26日電）邊境最快10月中旬開放，有關防疫旅館退場的過渡期，指揮中心指揮官王必勝說，已著手研議如何輔導，且防疫計程車、機場流程等問題，也有初步決議，明天會有具體決定。

行政院會上週通過「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，宣布分階段解封，若COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰已過，且未有嚴重反覆，邊境免隔離（0+7）、開放免簽證國家入境等最快將於10月13日上路，但口罩令仍將維持。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在疫情記者會表示，有持續與交通部觀光局、民用航空局、教育部、勞動部等部會開會，針對防疫車隊、防疫旅館、機場流程等問題進行討論，上午開會有初步決議。

王必勝指出，明天行政院開會後，將有具體決定。

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對於防疫旅館退場的輔導期，王必勝說，觀光局有持續跟業者溝通，防疫旅館若要做確診者方面短期會有困難，因此傾向回歸正常營運的一般旅館，過渡期要如何輔導，已有著手研議，若有進一步措施，會再跟外界報告。

另外，有關9月29日起每週入境人數將提高到6萬人次，桃園機場在尖峰時段是否會限制航班，王必勝回應，限制尖峰時段的航班是桃園機場公司或民航局的業務，同一時段班機就會進行調控，但現在入境人次數量還沒有這樣的需要。（編輯：張雅淨）1110926