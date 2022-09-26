邊境將開放防疫旅館面臨退場 交通部助人力媒合

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（中央社記者高華謙新北26日電）交通部長王國材今天談及防疫旅館退場時說，距10月13日邊境開放仍有一段時間，業者反映人力不足，交通部觀光局將協助媒合，且悠遊國旅補助持續中，期待旅行業帶團能幫到旅館。

王國材上午與交通部台灣鐵路管理局長杜微到台鐵汐止站，出席台鐵局隔音牆噪音改善工程開工祈福典禮，媒體會後聯訪詢問，邊境將開放，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫旅館面臨退場，業者反映準備時間太短，甚至沒配套。

王國材說，已與業者談過，業者反映人力招募問題，防疫旅館不需房務人員每天服務，現在人力較少，觀光局會協助媒合，趕快補充人力。

至於是否補助轉型旅館？王國材表示，盡力協助人力問題，而悠遊國旅持續到12月15日，期待旅行業帶團幫助旅館。

至於地震後鐵路行駛的新秀姑巒溪橋估計修復需6個月，悠遊國旅加碼補助花東方案是否延長？王國材說，新秀姑巒溪橋是花東鐵路修復最後一哩路，交通部公路總局與鐵道局團隊最近已討論，應有縮短方案，修繕時間可望縮短一半以上，「今天會確定」。

他說，悠遊國旅團體旅遊加碼補助花東，每團最高補助新台幣4萬元，希望透過額外加碼方式，協助當地民眾度過難關。

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另外，中秋連假期間，台鐵號誌故障導致列車大誤點，調查結果昨天出爐；王國材表示，台鐵持續安全改革，專家確定是號誌電纜劣化及電力迴流系統不平衡導致，這部分已處理，也請台鐵透過儀器偵測全國計軸器系統，確認目前沒類似情形，也要求台鐵注意平時維修保養，不要再有類似情況。

媒體詢問台鐵員工留才方案進度？王國材表示，交通部已與台鐵企業工會討論過，目前已談關鍵人才加薪等，較大幅加薪會在公司化有盈餘及安全都做好時再提，期待所有台鐵同仁一起努力，如果公司化有好成績，「薪資福利不是問題」。（編輯：李明宗）1110926