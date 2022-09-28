9/28本土4萬8421例 增38死、147中重症

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中央流行疫情指揮中心說明，28日國內新增4萬8421例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案新增中重症147例，其中38人死亡；另境外移入增192例。圖為新北汐止傳統市場。中央社記者王飛華攝 111年9月28日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增4萬8421例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症147例，其中38人死亡；另境外移入增192例。（編輯：李亨山）1110928

疾管署詳細新聞稿如下：

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增48,613例COVID-19確定病例，分別為48,421例本土個案及192例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之48,421例本土病例，為22,323例男性、26,074例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（10,203例），臺中市（6,238例），桃園市（5,470例），臺北市（5,437例），高雄市（4,380例），臺南市（2,947例），彰化縣（2,298例），新竹縣（1,372例），屏東縣（1,224例），新竹市（1,223例），苗栗縣（1,141例），雲林縣（1,060例），宜蘭縣（1,056例），南投縣（952例），基隆市（867例），嘉義縣（851例），花蓮縣（589例），嘉義市（463例），臺東縣（338例），金門縣（163例），澎湖縣（138例），連江縣（11例）。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月24日至9月25日，死亡日期介於6月22日至9月25日。

指揮中心說明，今日新增192例境外移入個案中，為113例男性、79例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南（11例），荷蘭（4例），新加坡（3例），奧地利、美國、英國、菲律賓及泰國（各2例），德國、印度、中國、瑞士、柬埔寨、印尼、日本、緬甸及馬來西亞（各1例），另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,740,672例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,360,441例排除），其中6,373,121例確診，分別為34,453例境外移入，6,338,614例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,950例COVID-19死亡病例，其中10,934例本土，個案居住縣市分布為新北市2,302例、臺北市1,221例、臺中市1,107例、高雄市1,013例、桃園市837例、臺南市829例、彰化縣632例、屏東縣432例、雲林縣343例、南投縣325例、苗栗縣287例、嘉義縣263例、基隆市242例、宜蘭縣226例、花蓮縣194例、嘉義市177例、新竹縣178例、臺東縣155例、新竹市120例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

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