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2萬境外生等待入境 適用0+7新制配套研擬中

2022/9/28 16:42
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（中央社記者陳至中台北28日電）指揮中心預計10月份實施入境檢疫「0+7」新制。教育部長潘文忠今天表示，目前還有約2萬名境外生等待入境，目前正在研擬相關配套，會考量防疫安全和學生自主防疫期間的經濟負擔。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布，預計10月份實施入境新制「0+7」，取消原3天居家檢疫，放寬為7天自主防疫。境外生檢疫措施是否同步放寬，自主防疫期間能否進入校園上課等，受到學界關注。

潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪表示，目前統計修讀學位的境外生約有2.2萬人，目前已入境1.3萬人；非學位生預計有1.5萬人，目前已入境4000多人。因此後續約有2萬人準備入境。

潘文忠表示，教育部依照指揮中心的開放原則，目前正研擬相關配套，在與指揮中心討論後，會在開放實施日程前公布，讓各校預作準備。

潘文忠沒有明確說明會如何鬆綁，以及學生自主防疫期間是否須入住防疫旅館等。但他強調，會確保防疫安全，並考量境外生的經濟負擔等面向。教育部將協助各大學，讓境外生盡快來台求學。（編輯：陳政偉）1110928

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