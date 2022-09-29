邊境10/13開放 旅遊業祭促銷搶客

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（中央社記者余曉涵台北29日電）10月13日起將開放邊境，旅遊業者紛紛推出優惠，要搶第一波出遊旅客商機，像是有業者祭出參團免費辦護照、促銷主題旅遊行程及主打特色團體遊程等。

衛生福利部今天說，10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出，需有2日內陰性結果。

旅遊業者相中開放邊境商機，紛紛宣布相關優惠行程。雄獅旅遊發布新聞稿表示，包含日韓、東南亞、美加、歐洲等商品皆已上架販售，每人最低價起新台幣2萬元有找。

雄獅旅遊說，即日起祭出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品（限2023年3月20日前出發，春節及228連假前指定日期不適用，促銷商品除外），就可享免費辦理護照服務，現省新台幣1800元，活動名額無上限。

可樂旅遊表示，即日起海外團體遊程全面上架，22日推出使用優惠折扣的旅客已破萬人，其中以美國、日本、韓國、泰國、新加坡尤其受歡迎，可樂旅遊也延伸規劃在團體遊程上，亞洲短線以4到5日、歐美長線以9到12天為主。

可樂旅遊說，第4季主打「賞楓、滑雪、海島、節慶及歐洲、土耳其」等特色遊程，團體遊程最低2萬3888元起，賞楓紅推薦到韓國八大美景之首的丹楓內藏山、日本排名第五的龍王峽、三大名園之一兼六園、九州御船山樂園等、追雪可到日韓、到宿霧擁抱鯨鯊等。

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KKday表示，過去一週海外旅遊商品業績銷售，相較前兩週已大幅成長80%，日本拿下人氣熱銷冠軍，針對東北亞市場，除了推出日韓機加酒、多國航空聯票外，看好解封後旅客偏好長天數、高品質的旅遊渴求，推出12天11夜「瀨戶內海奢華藝術之旅」，包含精選住宿、特色餐食並搭配隨團講師深度導覽，每人團費22萬元起，即日起正式開賣、10月25日出發。

至於海外旅客入境旅遊，KKday表示，根據2019年站上數據，海外旅客來台服務人數達115萬，隨著國境即將解封開放，KKday不僅已備好超過上萬隻國旅商品，還將開發一系列特色自主團，目標2023年海外旅客來台服務人數將翻倍成長，突破230萬。（編輯：管中維）1110929