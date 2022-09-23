更多編輯台推薦新聞：
專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

泰國10月起全面解封 旅客入境不需疫苗證明

2022/9/23 17:32（9/23 17:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為4月13日外國觀光客在泰國考山路商圈逛街。（中央社檔案照片）
圖為4月13日外國觀光客在泰國考山路商圈逛街。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）泰國政府今天宣布從10月1日起取消因為COVID-19疫情而實施的2年半緊急狀態，且10月起旅客進入泰國不再需要出示完整接種疫苗的證明或是檢測結果，等於恢復疫情前的狀態。

泰國疫情指揮中心發言人塔維辛在今天的會議後表示，會中決定將從10月1日起取消2020年4月開始因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施的緊急狀態。

會中也決定從10月1日起，旅客進入泰國不再需要提供疫苗證明或是檢測證明，輕症或無症狀的COVID-19患者不再需要自我隔離，不過出門時必須戴著口罩並和群眾保持安全距離。

泰國從去年11月起逐步開放觀光，旅客出示完整接種的疫苗證明、醫療保險和申請Thailand Pass，就可以入境免隔離，隨著疫情逐漸趨緩，泰國政府每個月逐步放寬限制，到今年7月後不需要申請Thailand Pass，疫苗護照只要準備好，以供抽查。

疫情指揮中心今天的宣布等於讓泰國旅遊完全恢復到疫情前的狀態，泰國政府希望藉此持續刺激觀光，塔維辛指出，今年截至本週為止入境的旅客已有520萬人，在泰國消費達到211億泰銖，而去年同期只有將近43萬人。

此外，泰國政府公報在20日公告，從10月1日起，將COVID-19從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease under surveillance）。

如此一來COVID-19就和流行性感冒、瘧疾和登革熱同等級，屬於受監控的傳染病，COVID-19降級之後，衛生官員就不再有權力強制病患或是疑似染病的人隔離14天。

泰國已在6月23日取消口罩強制令，各種娛樂場所可恢復正常營業時間，民眾生活已回復到疫情前的狀態。（編輯：高照芬）1110923

延伸閱讀
日本10/11鬆綁邊境開放自由行 短期入境免簽證0+7入境檢疫預計10/13上路 何時該快篩？可以外出用餐嗎？QA一次看各國邊境重啟 年底前20家業者重新上架海外突發疾病險
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中共20大在即疫情持續 北京高校紛縮短十一長假