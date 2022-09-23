泰國10月起全面解封 旅客入境不需疫苗證明

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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）泰國政府今天宣布從10月1日起取消因為COVID-19疫情而實施的2年半緊急狀態，且10月起旅客進入泰國不再需要出示完整接種疫苗的證明或是檢測結果，等於恢復疫情前的狀態。

泰國疫情指揮中心發言人塔維辛在今天的會議後表示，會中決定將從10月1日起取消2020年4月開始因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施的緊急狀態。

會中也決定從10月1日起，旅客進入泰國不再需要提供疫苗證明或是檢測證明，輕症或無症狀的COVID-19患者不再需要自我隔離，不過出門時必須戴著口罩並和群眾保持安全距離。

泰國從去年11月起逐步開放觀光，旅客出示完整接種的疫苗證明、醫療保險和申請Thailand Pass，就可以入境免隔離，隨著疫情逐漸趨緩，泰國政府每個月逐步放寬限制，到今年7月後不需要申請Thailand Pass，疫苗護照只要準備好，以供抽查。

疫情指揮中心今天的宣布等於讓泰國旅遊完全恢復到疫情前的狀態，泰國政府希望藉此持續刺激觀光，塔維辛指出，今年截至本週為止入境的旅客已有520萬人，在泰國消費達到211億泰銖，而去年同期只有將近43萬人。

此外，泰國政府公報在20日公告，從10月1日起，將COVID-19從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease under surveillance）。

如此一來COVID-19就和流行性感冒、瘧疾和登革熱同等級，屬於受監控的傳染病，COVID-19降級之後，衛生官員就不再有權力強制病患或是疑似染病的人隔離14天。

泰國已在6月23日取消口罩強制令，各種娛樂場所可恢復正常營業時間，民眾生活已回復到疫情前的狀態。（編輯：高照芬）1110923