澳洲COVID確診住院人數飆升 當局建議採遠距上班

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲確診COVID-19住院治療人數今天接近紀錄高點，當局敦促公司讓員工遠距上班，並建議民眾於疫情高峰期間在室內配戴口罩和緊急接種疫苗追加劑。

路透社報導，澳洲受到Omicron亞型變異株BA.4及BA.5引發的第3波疫情影響，過去7天累計超過30萬人確診，當局表示實際確診人數可能為現有2倍；昨天新增5萬確診病例為過去2個月來最高。

澳洲首席醫療官（Chief Medical Officer）凱利（Paul Kelly）今天接受澳洲廣播公司（ABC Radio）訪問，他預測住院人數很快就會創下疫情爆發以來的新紀錄，並表示：「我們至少需要在短時間內以不同的方式做些事。我們知道，遠距工作是阻止我們所謂的大流行非常關鍵的一步。」

官方數據顯示，目前約有5300名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的民眾正在住院治療，與今年1月5390人的紀錄相去不遠。昆士蘭（Queensland）、塔斯馬尼亞（Tasmania）和西澳州（Western Australia）等州住院人數已創下疫情爆發以來的最高紀錄。

但凱利表示，他不建議再度強制配戴口罩或任何其他限制。

在公司員工請病假人數開始攀升後，澳洲上週恢復向染疫隔離的臨時工發放援助金。許多前線醫療工作者也因確診生病或被隔離，使醫療體系變得更加緊繃。

澳洲當局也警告，民眾拖延施打疫苗追加劑導致此次危機加劇。

截至目前，16歲以上的澳洲民眾已有95%接種2劑疫苗，有助於全國COVID-19確診總人數維持在9百萬人以下及死亡人數1萬845人，遠低於其他許多國家。但澳洲僅約71%民眾已接種3劑或更多劑疫苗。（實習編譯：王嘉瑜／核稿：徐睿承）1110720