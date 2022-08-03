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韓國4日至31日限時開放台旅客免簽入境 出發前72小時上網填報即可

2022/8/3 19:14（8/3 20:16 更新）
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韓國4日至31日將暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境。圖為仁川國際機場。（圖取自facebook.com/incheonairport）
韓國4日至31日將暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境。圖為仁川國際機場。（圖取自facebook.com/incheonairport）
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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）首爾市政府今天表示，韓國政府相關部會協商後，決定從8月4日至31日暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境，旅客僅需在起飛72小時前至電子旅行許可制度（K-ETA）官網填報個人資訊並取得旅遊許可。

日本、台灣在疫情前分別是訪韓人次第2及第3高國家，在2019年分別達到327萬及126萬人次，但目前基於互惠原則，韓國政府並未允許尚未開放韓國旅客免簽入境的日本及台灣等地旅客免簽入境。

首爾市政府觀光體育局傍晚發布新聞稿表示，文化體育觀光部、法務部、外交部、疾病管理廳等相關部會在第100境外移入現狀評估相關部會會議中，決定在8月暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境。

自8月4日至31日為止，台灣、日本及澳門旅客同樣適用去年9月起實施的免簽入境規定，在班機起飛的72小時前，須先至K-ETA官網或手機應用程式K-ETA填報個人資料，獲得旅遊許可即可免簽入境。

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韓國目前雖已開放104國旅客免簽入境，但日本、台灣等訪韓需求最大的國家卻因互惠原則未開放，首爾市政府指出，外籍旅客來韓需求擴大，但申請簽證需要3到4週時間，不利韓國觀光產業發展，觀光業界也持續要求政府擴大免簽入境對象範圍。

首爾市從6月起就與相關部會就擴大免簽入境對象國家進行協調，希望藉此增加來旅遊的外籍旅客人數，加上首爾市主辦的觀光宣傳活動「首爾慶典2022」（Seoul Festa 2022）將於10日開幕，希望藉此吸引更多外籍旅客來韓。（編輯：黃自強）1110803

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