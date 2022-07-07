8日起申請韓國觀光簽證 效期改1年多次

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根據韓國最新規定，8日起申請韓國觀光簽證不需預約，可直接臨櫃辦理，也同步取消台灣旅客的財力證明，但需檢附來回機票證明。（韓國觀光公社提供）中央社記者余曉涵傳真 111年7月7日

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（中央社記者余曉涵台北7日電）近期想申請觀光簽證到韓國旅客注意，根據韓國最新規定，8日起申請不需預約，可以直接前往，且取消存款證明，但新增需要來回機票購票證明，簽證效期也改為1年多次。

隨著各國邊境陸續解封，加上返台隔離改為3+4讓不少旅客仍願意出遊，目前要到韓國觀光的旅客，須申請C-3-9觀光簽證，根據駐台北韓國代表部最新公告，從8日起取消觀光簽證預約申請制，也就是要申請觀光簽證的旅客不需要事先預約，可以直接臨櫃辦理。

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除了取消申請制外，也同步取消台灣旅客的財力證明，不過新增需要檢附來回機票證明，也就是說從8日起要申請韓國觀光簽證者，台灣旅客必須檢附簽證申請表，張貼6個月內2吋白底證件照、效期滿6個月以上的護照正本及影本、台灣身分證正本及影本、來回機票。

值得注意的是，申請觀光簽證必須本人申請，不需要費用，且4日之後發給的簽證效期為1年多次，每次停留時間在90天內，簽證約10天就可領取，可由他人代領。（編輯：張芷瑄）1110707