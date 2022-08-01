日本踩線團謹慎 戶外戴口罩、交流及用餐有隔板

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）日本觀光踩線團25人昨晚抵台，因專案申請，免隔離，今明兩天的行程都非常謹慎，交流座談會與用餐都用隔板，參訪行程原則上以車上見學為主，下車在戶外也戴口罩。

觀光局邀請的日本觀光踩線團由旅遊業者組成，昨晚到台灣，直接入住飯店，今明兩天有行程，預定3日一早搭機回日本。

觀光局提供訊息指出，日本觀光踩線團主要是考察台灣防疫成果，今天上午到新北野柳，下午至基隆正濱漁港，也會到日本首相岸田文雄曾祖父曾在台灣開設的「岸田吳服店」舊址。

根據中央流行疫情指揮中心核定日本觀光踩線團的防疫計畫，行程中如有團員確診，須由地方衛生局疫調，視情況調整或取消行程。

觀光局說，日本踩線團都嚴格遵守防疫規定，參訪行程原則上以車上見學為主，下車在戶外也會戴口罩，昨晚及今天早上飯店的用餐都在每個團員房間，明天會安排免稅店參訪，另與台灣旅遊業者交流，交流及在餐廳的用餐，每人座位都有設隔板，且交流時不能隨意走動。

觀光局目前也掌握包括韓國及新南向等國家，盼能邀請來台踩線。（編輯：管中維）1110801