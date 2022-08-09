潘文忠：疫情嚴峻 學校齊心協力維護學生權益

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）全國高中校長會議今天在基隆高中舉行，教育部長潘文忠說，2年多的COVID-19疫情影響許多學校，因為大家的齊心協力，才能維護學生的健康和學習權益。

教育部國教署今天和明天在國立基隆高中舉行北區「111學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議」，由潘文忠主持開幕式，並以「The Future is Now！邁向2030教育大未來！」為主軸，進行教育政策與實務議題分享與研討。

潘文忠致詞表示，經過2年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今天可以在基隆高中舉辦全國高中校長北區會議，要對所有校長表達感謝，因為2年多疫情，確實影響非常多所學校作息，在校長領導及家長會共同努力下，雖然疫情非常嚴峻，仍能秉持維護師生健康下，讓學生學習不中斷，這是非常艱鉅的挑戰，也是從未有的經驗，因為大家的齊心協力，才能維護學生的健康和學習權益。

尤其這3年正是108課綱開始實施非常關鍵的3年，在高中職階段新的課綱有非常多的規劃和執行，面對疫情下，感謝校長帶領師生在新的課程規劃、新的學習挑戰，讓高三學生順利完成在高中3年的學習，尤其是疫情變化莫測，從學測、統測到分科測驗，是非常不容易的任務，感謝所有校長堅守崗位，過程中不只實踐新課綱，並支持學生不斷創新學習。

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潘文忠說，2天的校長會議正是以未來性作為主題規劃，在面向2030教育大未來主題下，特別針對孩子在未來所需面對環境的挑戰討論，不管是數位能力學習、語文能力提升，或是環境挑戰下的永續教育等。

潘文忠表示，希望藉由推動工作的團隊向校長說明政策的規劃與執行，後續面向2030所有教育發展與挑戰中，能夠與校長們共同形成最好政策推動共識，並藉由校長在教育現場實踐的經驗，對這些議題有所回饋。（編輯：李錫璋）1110809