COVID-19與腸病毒流行期 漂白水消毒更有力

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台中慈濟醫院小兒感染專科醫師黃禹銘指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及腸病毒流行期，環境許可時，建議家長使用效用更廣的濕洗手，環境清消用漂白水，才能預防2種病毒。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，家長天天噴酒精消毒環境，孩子還是發燒住院，檢查為腸病毒，小兒科醫師指出，夏天流行的腸病毒怕的是漂白水，對酒精感受性較差。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未歇，家長天天噴酒精消毒環境，1名2歲女童千千因反覆發燒住院，抽血、胸部X光以及PCR檢查，都不是感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

醫師檢查，發現女童上顎出現多顆潰瘍，精神與食欲明顯下降，肌抽躍次數變多，診斷是泡疹性咽峽炎及脫水，也就是腸病毒，安排住院。

小兒感染專科醫師黃禹銘指出，在COVID-19流行期間，要注意和腸病毒的鑑別診斷，像是腸病毒會有的肌抽躍、紅疹，COVID-19也可能會出現，鑑別仍得靠快篩。

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黃禹銘表示，COVID-19病毒、腸病毒是兩種構造不同的病毒，COVID-19病毒有外套膜，用酒精就可以殺死，勤於酒精乾洗手就有用；腸病毒沒有套膜，必須用消毒能力更強的肥皂、洗手液濕洗手才行。

他建議，同時有COVID-19疫情與腸病毒的流行期，環境許可時，使用效用更廣的濕洗手。酒精可對付COVID-19病毒，但對腸病毒效果較差，環境中如果有腸病毒，噴再多酒精也不能完全消滅掉；漂白水則能適用COVID-19與腸病毒的環境清消，建議家長考慮用漂白水，發揮更全面的防護作用。（編輯：謝雅竹）1110809