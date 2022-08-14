日本第7波疫情延燒單日近18萬例 千葉知事熊谷俊人確診

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，全境今天新增近18萬例確診病例，其中東京新增2萬多例；另外，千葉縣知事熊谷俊人今天確診染疫。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時止，日本全境新增17萬8356例確診病例及153例死亡病例。日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計1567萬4150例確診病例，包括3萬5215例死亡病例。

東京都今天新增2萬2740例確診病例，較上週日減少3500多例，連續9天低於上週同日。最近一週平均單日新增2萬5629例，是前一週平均的80.8%。

大阪府今天新增1萬4546例確診病例，較上週日減少約3700例，至今累計病例數163萬2483例，包括5627例死亡病例。

千葉縣政府今天表示，知事熊谷俊人也在這波疫情確診染疫。熊谷是在13日晚間出現攝氏37.4度發燒，今天前往醫院篩檢確診。由於除了發燒外並無其他症狀，熊谷到8月23日前都將在家休養，並透過遠距方式執行公務。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增3679例確診，較上週日的4277例減少598例，至今累計病例42萬401例。目前專責病床使用率高達95.5%，重症病床使用率35.5%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1105.25人染疫，沖繩縣以1821.13人連續142天高居日本各地之冠；宮崎縣以1552.65人次之、福岡縣以1496.03人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110814