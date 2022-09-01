9/1本土3萬3875例 增36死、154中重症

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北1日電）COVID-19本土疫情逐漸升溫，今天新增2名較年輕死亡病例，皆為無慢性病20多歲女性，接種3劑疫苗，染疫7天病逝，其中1名個案疑COVID-19病毒感染引起猛爆性心肌炎。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會說明，新增3萬3875例本土個案，較上週同期相比增加6908人，增幅為25.6%；確診個案新增中重症154例（中症118例、重症36例），其中36人死亡；另外，境外移入增243例。

新增36例本土病例死亡個案，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增最年輕死亡個案為2名20多歲女性，皆打過3劑疫苗，都沒有慢性病史，分別出現敗血性休克、心肌炎等過世。

羅一鈞說明，第1例個案8月22日出現頭暈、畏寒、噁心、頭痛等症狀，8月23日開始發燒，自行快篩陽性，居家照護期間服用一般藥物，症狀一度好轉，但8月27日再次發燒、嗜睡、意識改變，當天至急診，高燒40.1度收治住院。

住院檢查期間，抽血檢查發現有血小板低下，頭部電腦斷層顯示為腦下垂體中風合併腦內出血，經積極治療仍於8月28日過世。經研判死因是COVID-19併敗血性休克及血小板低下，及腦下垂體中風合併出血。COVID-19和中風可能是個別事件，個案嗜睡、意識改變症狀可能與腦下垂體中風有關。

另一名個案8月21日開始出現噁心、嘔吐、冒冷汗、全身無力、咳嗽，但沒有發燒症狀，當天到急診抽血檢查發現心肌酵素升高，收治住院，出現心因性休克、心臟收縮力弱等症狀，疑似心肌炎，檢查PCR陽性確診、Ct值18。

個案在治療期間有使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療，經積極治療仍病況惡化，不幸於8月27日過世，死因為心肌炎併休克及COVID-19，初步研判可能是COVID-19病毒感染引起猛爆性心肌炎。

羅一鈞說，今天新增1例兒童重症為孩童多系統發炎症候群（MIS-C），個案為一名9歲女童，本身有先天性疾病，未施打過疫苗，曾在6月2日確診，8月10日起出現發燒、紅眼、食慾活力下降等症狀。

個案8月18日到急診，X光顯示肺炎，住院接受治療。住院後出現皮疹、結膜炎、草莓舌，腹痛、嘔吐等症狀，抽血檢查結果，再加上前述病徵，診斷MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，已於8月25日已經出院。

國內12歲以下兒童重症累計196例，28例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、122例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有29人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月31日，本土輕症、無症狀個案累計524萬1491例、占99.54%，中症累計1萬3473例、占0.26%，重症累計1萬575例、占0.20%，其中死亡累計9096人。（編輯：管中維）1110901

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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