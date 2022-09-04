莊人祥：9/6至9/7單日確診可能破4萬例

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指揮中心發言人莊人祥表示，單日確診數恐破4萬例，預估6至7日發生率高。圖為台北市內湖區傳統市場，民眾冒著大雨採買。中央社記者王飛華攝 111年9月4日

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）COVID-19本土疫情持續升溫，指揮中心發言人莊人祥表示，單日確診數恐破4萬例，預估6至7日發生率高，本週累計病例數將增至單週24萬7000多例，將比上一週整週增加約3萬例。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，國內疫情趨勢以整週確診總數比較，8月28日至9月3日單週確診人數為21.2萬例，比8月21日至8月27日單週17.2萬例上升約23%。這是自8月14日當週增幅1.3%起，連續3週一路上升至23%。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受電話聯訪時表示，8月28日至9月3日單日新增個案數最高為3.4萬例，發生在上週三；接下來這一週、也就是今天至9月10日的疫情走向，若以單日上升約5000例左右預估，單日最高新增病例數確實可能突破4萬例。

莊人祥認為，單日4萬例發生時間點應該在週二至週三；至於今天至9月10日整週疫情趨勢，接下來這一週確診數增幅應該會縮小，估計增幅約17%，單週新增確診病例約為24萬例。

莊人祥指出，若整週確診數增幅如預期趨緩，增幅小於23%，意味疫情已靠近高峰，甚至可能慢慢趨緩，但當增幅超過23%，則表示距離高峰還有一段時間，疫情將繼續攀升。（編輯：張雅淨）1110904