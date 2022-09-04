9/4本土3萬4126例 增35死、中重症68人

（中央社記者陳婕翎台北4日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增3萬4126例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，連6天單日確診維持3萬多例，確診個案增中重症68例，其中35人死亡；另境外移入增232例。1110904

以下為疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增34,358例COVID-19確定病例，分別為34,126例本土個案及232例境外移入；另確診個案中新增35例死亡。



指揮中心表示，今日新增之34,126例本土病例，為15,771例男性、18,347例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（7,636例），臺北市（4,219例），臺中市（3,973例），桃園市（3,918例），高雄市（2,555例），臺南市（2,040例），彰化縣（1,403例），新竹縣（1,034例），新竹市（1,024例），屏東縣（829例），苗栗縣（818例），基隆市（750例），宜蘭縣（727例），花蓮縣（647例），雲林縣（630例），南投縣（529例），嘉義縣（474例），嘉義市（324例），臺東縣（278例），澎湖縣（163例），金門縣（135例），連江縣（20例）。



指揮中心指出，今日新增35例本土病例死亡個案，為19例男性、16例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年5月19日至9月1日，死亡日期介於5月22日至9月1日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增232例境外移入個案中，為132例男性、100例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（10例），印尼（6例），泰國（5例），新加坡及菲律賓（各4例），法國及日本（各3例），柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、印度、香港及馬來西亞（各2例）、緬甸及韓國（各1例）移入，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月3日。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,397,567例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,947,760例排除），其中5,442,981例確診，分別為28,905例境外移入，5,414,022例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,063例COVID-19死亡病例，其中10,047例本土，個案居住縣市分布為新北市2,140例、臺北市1,127例、臺中市1,009例、高雄市940例、臺南市777例、桃園市760例、彰化縣590例、屏東縣411例、雲林縣318例、南投縣297例、苗栗縣244例、嘉義縣235例、基隆市221例、宜蘭縣201例、花蓮縣166例、嘉義市165例、新竹縣157例、臺東縣142例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。