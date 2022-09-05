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首例本土BA.4重複感染 北部男子確診近2個月再染疫

2022/9/5 14:58（9/5 15:22 更新）
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中央流行疫情指揮中心5日公布首例BA.4重複感染案例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
中央流行疫情指揮中心5日公布首例BA.4重複感染案例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者汪淑芬、陳婕翎台北5日電）中央流行疫情指揮中心今天公布新增一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BA.4本土個案，也是首例BA.4重複感染案例。

指揮中心在疫情記者會指出，上週對132例COVID-19本土病例進行病毒基因定序，其中有50例檢出BA.5變異株、1例BA.4變異株，檢出率37.9%，尚未超過半數成為主流病毒；地理分布方面，分別為北部35例、中部8例、南部5例及東部2例；依據個案年齡層分析，14例為兒童青少年個案、36例為成人。

指揮中心說，新增的BA.4本土個案，為北部40多歲男性，為重複感染個案，6月27日第1次確診，8月22日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛，隔天快篩陽性就醫，PCR陽性確診，Ct值19.3，是輕症，後續定序為BA.4，是首例BA.4重複感染個案，而新增的50例BA.5也都是無症狀或輕症。

指揮中心補充說明，新增的BA.4本土個案，6月第1次確診時，並未定序，根據當時流行BA.2，研判是BA.2，也是首例BA.2後感染BA.4的個案。

指揮中心統計，BA.5本土個案累計236例、BA.4本土個案累計4例；另外，自疫情以來到9月3日，累計是9833例重複感染，其中4400多例是在7月通報定義修正後通報出來的。

指揮中心說，雖有9000多例重複感染，但與已有的500多萬例感染來比，比率較小，而曾確診過的人感染到BA.5的機率，比從來沒確診過的人大概會降8成左右，也就是風險較低，提醒未完種接種疫苗的民眾，將疫苗打好打滿。（編輯：管中維）1110905

（指揮中心提供）
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