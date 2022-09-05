中秋連假北市河濱公園不開放烤肉 柯文哲：餐廳禁走動敬酒

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台北市長柯文哲5日表示，中秋節期間河濱公園不開放烤肉，市府不鼓勵群聚烤肉，雖然在家裡烤政府管不到，但應避免封街、萬人烤肉等活動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）COVID-19疫情持續升溫，台北市長柯文哲今天說，預估9月底會迎來疫情洪峰，呼籲民眾中秋節避免群聚烤肉，餐廳嚴禁走動敬茶、敬酒，違者最高開罰新台幣1萬5000元。

柯文哲下午在接受市政總質詢前接受媒體聯訪，他說，預估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情洪峰將在26日前抵達，且因為中秋連假人流移動大，洪峰抵達時間可能會稍微提早，所以宣布微管制防疫措施。

柯文哲說，中秋節期間不鼓勵群聚烤肉，雖然在家裡烤政府管不到，但應避免封街、萬人烤肉這種活動，且河濱公園不開放烤肉。

柯文哲指出，為了盡量不影響民生經濟，餐廳可以繼續開放內用，但嚴禁逐桌走動敬酒、敬茶，候選人跑攤在台上舉杯致意就好；至於唱歌因為會口沫橫飛，所以還是要戴口罩。

柯文哲表示，已經通令，學校、醫院、防疫旅館、長照機構等防疫相關單位人員，30日前第4劑疫苗施打率要達到90%，未達標者列入考核。

柯文哲進一步表示，目前500床以上醫院已開設10%防疫專責病床，到昨晚為止還有445床空床，應該夠，不希望一下增加太多擠壓到正常醫療量能，但將徵召防疫專責旅館，預備未來確診人數上升。

柯文哲表示，希望這波過了，台灣就可以真正迎來解封，黎明前的黑暗，請大家互相配合。

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台北市政府副發言人魏文元補充，逐桌敬酒敬茶及唱歌未戴口罩皆違反傳染病防治法，將依同法第70條第1項規定開罰3000至1萬5000元；河濱公園違規烤肉、野炊且經勸導不聽者，將依台北市公園管理自治條例按次及情節開罰1200元至6000元。

對於次世代疫苗效力，柯文哲說，針對BA.4、BA.5的疫苗目前只有美國核准緊急使用授權（EUA），仍不是非常普遍，針對BA.1的疫苗也只有歐盟通過，效力可能比較好，但醫學上看起來沒有好非常多，所以還是鼓勵民眾有得打就先打。（編輯：方沛清）1110905