莫德納次世代疫苗接種 分2階段開放施打

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指揮中心5日晚間公布莫德納BA.1次世代雙價疫苗接種策略，9月底有望到貨200萬劑以上，預計將分2階段開放施打。圖為醫護人員準備施打莫德納原型株疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）指揮中心今天晚間公布莫德納BA.1次世代雙價疫苗接種策略，9月底有望到貨200萬劑以上，預計將分2階段開放施打，視後續施打狀況，不排除再向下開放更多對象接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，含有原型株及Omicron BA.1變異株的雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午舉行專家會議，會中專家就莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗追加劑接種順序、接種間隔進行討論。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，專家評估國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4或BA.5變異株疫情衝擊，依據莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，9月底進口雙價疫苗，建議分2階段開放提供作為追加劑接種使用。

第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者；第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

莊人祥指出，若以原本接種間隔5個月計算，2階段符合資格接種人數共600萬人，由於現階段接種間隔縮短為3個月，估計將有更多人符合資格，如何安排上述2階段接種時程，將視接種狀況而定，如果上述對象幾乎都完成施打，若還有次世代疫苗，不排除再擴大開放接種對象。（編輯：張雅淨）1110905