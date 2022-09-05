開門就賠錢 上半年中國航空業每天虧16.7億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）8家中國上市航空公司的半年報全數出爐，受疫情影響，上半年共虧損了近人民幣700億元，相當於每天虧掉3.8億（約新台幣16.7億元），其中中國國航虧損最多，上半年賠了194.35億元。

據第一財經報導，日前舉行的中國全國民航年中工作電視電話會議，民航局長宋志勇透露，截至目前，航空公司資產負債率達82.2%，較疫情前上升11.9個百分點，部分企業的資產負債率超過100%。

近三年，中國民航業受到疫情影響，業績大幅下滑，各項數字表現都很不理想。

8間在A股上市的航企近日發布半年報結果「全員虧損」，總虧損金額接近人民幣700億元，換算下來等於今年上半年每天虧損約3.8億元。「開門就賠錢」已成為疫情下的中國民航業新常態。

虧損最多的是中國國航，上半年虧損194.35億元，比去年同期多虧了近兩倍。

對於業績虧損的原因，中國國航在公告中表示，上半年中國國內疫情多點爆發，客源需求大幅下滑，旅客訂位數創疫情以來新低，運輸收入跌入低谷，航空運輸業發展面臨挑戰。

據官方統計，今年上半年的日航班量最低時只有2967班，為2019年同期的17.8%。

報導指出，受疫情影響，線上辦公、視訊會議等遠程、非接觸式辦公模式越來越被大家所習慣，這直接導致商務行程的需求下降，上半年商務旅客的數量較疫情前減少70%。同時，受到疫情影響，一般旅客對於旅行規劃的方式也有轉變，平均預訂時間從7天縮短為2天，對於航班計畫、機票銷售的靈活性要求更高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

進一步分析市場格局變化可以發現，疫情前，北京、上海、廣州等三地的起降架次、旅客吞吐量占全中國總量的16.5%、22.5%，但今年上半年分別下降5.1和8.8個百分點。

另一方面，運輸成本上升也對於民航業者營運造成壓力。證券日報引述中國航空運輸協會研究員韓濤表示，油價上漲也是造成巨額虧損的原因。目前航空燃油的出廠價格達每噸9845元，是去年同期的2倍以上。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110905