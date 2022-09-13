BNT疫苗採購 指揮中心重申沒有貪污舞弊

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（中央社記者余曉涵、沈佩瑤台北13日電）指揮中心指揮官王必勝今天強調，BNT疫苗採購案政府沒有貪污舞弊，前年8月就開始採購工作，但後續因中國政治力介入導致破局，更沒有拒絕慈濟基金會購買AZ疫苗捐贈給政府等。

BNT疫苗採購案近期鬧得沸沸揚揚，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在記者會中強調，企業捐贈疫苗給政府，捐贈單位有全程參與，付款後就捐給政府，沒有貪污舞弊。

王必勝說，BNT疫苗在前年8月就開始採購工作，到去年1月就在議約階段，但後續因為中國政治力介入導致受阻，最後沒有買成。

指揮中心也透過圖卡表示，BNT疫苗採購的價格，捐贈單位全程參與，付款後才捐給政府，未有貪污舞弊的問題。

指揮中心強調，去年規劃採購的BNT疫苗，相關採購程序都已進入到議約階段，但因中國政治力介入，導致後續程序受阻，指揮中心在接獲相關訊息後，仍權利積極搶購疫苗。

至於外界傳言慈濟基金會購買AZ疫苗給印尼使用，但政府卻拒絕慈濟基金會捐贈疫苗，指揮中心強力駁斥此為不實訊息。

王必勝也對此作出澄清，他說，這是完全不實的假訊息，PO出相關文章的人也已經刪文，政府去年3月就提供AZ疫苗給民眾接種，但施打情形不好，後續慈濟基金會跟台積電、鴻海循相同模式購買BNT疫苗，簽約幾天就完成，沒有延宕。

指揮中心說，政府去年3月下旬就提供民眾接種AZ疫苗，比印尼還要早推動，慈濟基金會循相同模式購買BNT疫苗，僅相隔幾天就完成合約簽訂，政府並無延宕，也沒有阻擋。

另外，有關抵台的BNT有「復必泰」字樣布條一事，王必勝說，沒有拒收的問題，外界不要以訛傳訛，這個採購案是政府艱困時，公部門跟私部門的合作典範，現在拿出來惡意操作，目的不知道為何。

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指揮中心說，有關BNT有復必泰布條必須拆下，是捐贈單位基於合約規定不符，要求拆下，3間企業和民間團體在去年都有聲明，絕對沒有政府拒絕簽收一事，請民眾不要以訛傳訛。

王必勝也透露，當時大家很期待疫苗抵台，當3個單位完成簽約時，還買了小菜在指揮中心一起慶祝。「沒有人卡疫苗」王必勝說，大家都很衷心希望疫苗趕快進來，慈濟基金會執行長顏博文所提到的，是要告訴大家這件事情很困難，但相互合作後還是完成，這事件圓滿的事情，不應該惡意操作。（編輯：陳政偉）1110913