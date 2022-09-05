王必勝：未打疫苗年長者、幼兒 別參加中秋烤肉

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝5日建議，未打疫苗的年長者、幼兒等人，不要參加中秋節的烤肉聚會。圖為去年中秋節民眾戴著口罩在自家門口烤肉。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北5日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天建議，未打疫苗的年長者、幼兒等人，不要參加中秋節的烤肉聚會，避免感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

王必勝在指揮中心下午記者會中建議，未打疫苗的年長者、免疫不全的病人、幼兒，不要參加中秋烤肉的聚會活動，避免感染COVID-19。

指揮中心醫療應變組副長羅一鈞表示，中央在中秋防疫管制上並未針對特定河濱公園、特定場所律定不可以聚會烤肉，但公共場域或營業場所烤肉要符合規定，包括：量體溫、員工健康管理、加強清消，各縣市依管制措施能否執行妥善管理，公布特定場所是否可以烤肉，指揮中心尊重地方裁量。

台北市長柯文哲稍早說，中秋節期間不鼓勵群聚烤肉，雖然在家裡烤政府管不到，但應避免封街、萬人烤肉這種活動，且河濱公園不開放烤肉。（編輯：管中維）1110905