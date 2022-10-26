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打高端赴日須自費PCR 吳釗燮：源頭是WHO未認證

2022/10/26 11:46
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（中央社記者溫貴香台北26日電）施打高端疫苗民眾赴日旅遊須自費做PCR引發討論，外交部長吳釗燮今天表示，已透過東京及台北管道向日方接洽，源頭是WHO，因高端沒有獲得WHO的緊急使用授權（EUA）。

立法院外交及國防委員會上午邀請吳釗燮進行業務報告，中國國民黨立委溫玉霞質詢時表示，衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中曾說，外交部會積極向日本爭取承認高端疫苗，今年3月還說「為期不遠」，但是現在看起來是不可能了，她詢問駐日代表謝長廷有沒有積極協調這件事。

吳釗燮答詢時表示，日本在開放邊境時公布疫苗相關條件，政府都有透過東京及台北管道向日方接洽，但因高端沒有WHO的EUA，如果沒有WHO認證，其他國家對台灣開放的程度是不會到理想階段，源頭應該是世界衛生組織（WHO）。

溫玉霞追問，高端在巴拉圭執行第三期臨床試驗，結果似乎不了了之，吳釗燮則說，第三期試驗結果送回高端，結果看起來不錯。

溫玉霞進一步詢問，用高端援助其他國家是誰的主意，是高端還是外交部出錢，吳釗燮回應，援助其他國家的疫苗大部分是從其他國家調的，高端沒有用於援助其他國家。

不過，吳釗燮隨後在回答民進黨立委趙天麟質詢同樣問題時表示，先前回答質詢時沒有獲得充分資訊，經同仁提醒，政府大約於今年1月時，有提供15萬劑高端疫苗給索馬利蘭。（編輯：林淑媛）1111026

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