蔣萬安再質疑高端合約 衛福部：有保密義務

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（中央社記者陳怡璇、沈佩瑤台北3日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安，今天表示依據高端重訊「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，但民進黨對手陳時中等人說可以公開，根本說謊，批衛福部還在隱瞞。

對此，衛生福利部長薛瑞元表示，高端重訊部分請詢問高端，但就合約部分，之前曾說明，高端是秘密資訊擁有者、衛福部是接收方，合約中的保密協議是約束接收方，不會拘束到高端；目前衛福部仍有保密義務，「沒有隱瞞什麼」，就是依照合約，他對於蔣萬安是否真的是處理過商務合約的律師，充分感到懷疑。

蔣萬安今天出席教育後援會授證大會，接受媒體聯訪時被問及高端疫苗合約一事。

蔣萬安說，依據去年5月高端發布的重訊「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，高端其實沒有資格自行公開內容，民進黨台北市長參選人陳時中、衛生福利部長薛瑞元卻說高端可自行公開，是在說謊。

蔣萬安指出，疫苗採購合約公布的權力是在衛福部手中，衛福部現在就可以公布整份合約，不公布的理由為何，「到底想隱瞞什麼」。

蔣萬安並批陳時中陣營找來高端接種者拍影片背書，是把壓力轉嫁給民眾。蔣萬安說，國家的疫苗政策牽涉公共利益及公共衛生政策，是非常專業、科學的問題，陳時中不秉持這個原則卻要人民體諒，「難怪陳時中的防疫政策與疫苗政策一塌糊塗」。

媒體追問，是否希望陳時中在辯論會把高端爭議說清楚，蔣萬安表示「希望他現在就講清楚說明白」。

此外，媒體問總統蔡英文近日數度與陳時中合體亮相，是否因陳時中選情告急？蔣萬安說，陳時中有龐大行政資源與競選經費，自己只有雙腳，一步一腳印爭取認同，市民才是真正的主角。

蔣萬安重申，民調都是參考，選戰最後階段就是全力以赴，即將登場的電視辯論會也找了很多朋友幫忙，在跑行程的空檔積極準備。（編輯：李亨山）1111103