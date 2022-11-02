高端接種者感性吐心聲 感謝政府沒有忘記自己

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊2日發布影片「我們只是要一種選擇」，找來2名高端接種者分享心聲，競選團隊發言人羅浚晅（左）表示，盼藉這支影片讓民眾以不同角度看待高端疫苗。中央社記者陳昱婷攝 111年11月2日

（中央社記者陳昱婷台北2日電）盼提供民眾不同角度看待高端疫苗，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊邀請2名接種者分享心路歷程，2人皆是因藥物過敏無法施打mRNA疫苗，感謝政府沒有忘記自己。

陳時中競選團隊今天發布「從政者的使命」及「我們只是要一種選擇」2部影片，前者找來嘉義縣長翁章梁助講，翁章梁、陳時中2人回憶起C型肝炎全口服藥尚未納入健保免費治療前的防治困境；後者由2名因藥物過敏無法施打mRNA疫苗的民眾，感性分享高端疫苗問世對他們的重要性。

在「我們只是要一種選擇」中，Khloe（科勒）及Shani（沙尼）都是因為吃了止痛藥發現自己是藥物過敏者，2人的症狀輕則眼睛腫脹，重則嘔吐甚至休克，「可能沒有人了解我們在選擇藥品上的擔心憂慮，沒有曾經看過家人在面前吃開架式藥物後，直接在5分鐘內倒下的畫面。」

Khloe回憶，當時政府扶植高端疫苗被批評炒股、護航、買貴了，「那時候我很怕衛福部在多方攻擊下放棄，讓我沒有疫苗可以打」。她語帶哽咽表示，陳時中曾說，如果再來一次不會接指揮官，「我看到這個標題，到現在還無法點開來看。我覺得他是因為我們才被罵。他做的沒有錯，他沒有忘記掉我們這群少數人。」

Shani說，再怎麼認真防疫，終究需要走出去，但如果自己確診了，很可能沒有藥可以醫。「並不是我不想打，而是我不能打」，她指出，當時被醫師建議等次蛋白疫苗再施打，真的要打也要去有急救單位的醫院打，「我必須用我的生命去試看看這款疫苗有沒有保護力。」

高端疫苗問世後，Shani表示，她非常開心政府沒有忘記她，讓她有一款能夠用的疫苗，「我們台灣這麼小的地方，有這麼多種疫苗可以選擇，真的很好，政府真的有想要去照顧到每一個人。如果問我什麼是公平正義，這不就是公平正義嗎？」

陳時中競選團隊發言人羅浚晅在影片放映後表示，這2名分享者不是陳時中在走訪商圈時唯二主動過來致謝的高端接種者，還有許多長輩說自己不識字、不會講話，或是還沒開口就一直哭。

羅浚晅指出，這支影片希望讓民眾重新思考，不要用仇恨或狹隘的二元判斷，來看待提供另一種選擇的國產疫苗。

羅浚晅強調，全世界目前有數十種疫苗至少通過1國的緊急使用授權（EUA），代表只要生技、醫療能力足夠，所有國家都會努力研發自己的國產疫苗，因為疫苗是國家戰略物資，而這不是單一政黨的責任，是所有政黨、國人要一起努力的目標。（編輯：李亨山）1111102