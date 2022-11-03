食藥署專家決議一致認同 高端疫苗符合保護效益

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）衛生福利部食品藥物管理署今天舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。食藥署表示，待WHO團結試驗結果出爐，將請高端繳交。

高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在去年取得緊急使用授權（EUA），附帶條件是必須在今年7月提交保護效益報告，高端公司在今年依限繳交國內外疫苗保護效益報告予食藥署，並在10月30日期限將屆前完成補件。

食藥署藥品組副組長吳明美晚間告訴中央社記者，高端在10月28日補件完成，今天再度召開高端COVID-19疫苗保護效益評估專家會議，根據高端所繳交資料及醫學中心資料庫數據比對分析，顯示高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此會議中投票，一致決議高端疫苗符合疫苗保護效益。

食藥署晚間發出新聞稿表示，與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意。

吳明美表示，高端疫苗經專家會議評估具有保護效益，後續希望高端公司在世界衛生組織（WHO）團結試驗數據出爐後，能將結果繳交至食藥署。（編輯：陳政偉）1111103