COVID-19疫苗爭議 王必勝：多數推測單價都是謬誤

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近日COVID-19疫苗採購單價爭議不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝2日說，只有疫苗公司自行或政府得到同意後公布，才是真單價。圖為台北市立聯合醫院中興院區，民眾前往接種莫德納次世代疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北2日電）近日COVID-19疫苗採購單價爭議不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，絕大部分數字都是謬誤，只有疫苗公司自行或政府得到同意後公布，才是真單價。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，快篩使用需求下降，目前快篩試劑庫存大約還有1.3億劑，國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會質詢時，建議擴大免費快篩試劑發放對象。對此，列席備詢的衛福部長薛瑞元回應，可以研議。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，多數快篩效期仍有1年多，沒有屆效問題，為防疫情反撲回溫，擴大發放的最高原則是以安全存量無虞為前提，至於如何擴大，2週內研議。

王必勝重申，疫情是變動的，模型推估也只是概數，包括口罩令部分，只要疫情趨緩都會進行討論，但因11月7日起將鬆綁多項防疫措施，會先觀察後續狀況。

近日COVID-19疫苗採購單價爭議不斷。王必勝今天重申，有些人根據公司財務報告或上市櫃公司訊息推算，也有人查詢非官方網站，另外還有人是以採購總金額和總數量推估；甚至是用計罰金額回推、錯誤解讀監管單位報告等，「絕大部分都是謬誤」，只有疫苗公司自行公布，或政府得到同意後公布，才是真正採購單價。

另外有媒體詢及，台大公衛學院教授陳秀熙認為台灣孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）通報數可能低估。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調陳秀熙沒有說低估，且從確診到MIS-C發病，有時甚至長達數週時間，要持續觀察未來2到3個月，現在說低估太早；目前都是依臨床醫師判斷，並非強制通報，估計上看趨勢為主，不通報也不會有罰則。（編輯：陳政偉）1111102