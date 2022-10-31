高端疫苗均價840元 王必勝：無價差、比莫德納BNT便宜

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北31日電）高端今天公開COVID-19疫苗採購單劑價格約新台幣840元。指揮中心指揮官王必勝表示，與簽約內容一致，無價差問題，無法公布莫德納、BNT疫苗價，但強調高端更便宜。

高端今天發布新聞稿表示，與疾管署簽約執行的「高端疫苗採購合約」，合約總價金為40億3000萬元（含稅），單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元（含稅）；另贈送20萬劑以多劑型包裝供應。

高端指出，若以480萬劑計價高端疫苗換算平均價格，合約每劑疫苗平均價格約840元（含稅）。

王必勝下午在疫情記者會中表示，高端中午電子郵件通知將公告採購合約價金，指揮中心立即詢問是否同意就公布內容進行說明，高端予以同意，「不論採購價金或數量都是正確，與簽約內容一致」。

王必勝說，過去在野黨推算出正確金額，指揮中心僅是無法承認，不是否認，「該保密的就要保密」，無法公布莫德納疫苗及BNT疫苗價金，唯一可以透露的是高端單價比莫德納疫苗及BNT疫苗便宜，更重申沒有價差弊端問題，高端公司已針對財報進行相關說明，盼外界勿再以訛傳訛。

高端疫苗保護效益報告部分資料須補件，已於28日完成繳交。王必勝說，已向衛福部食藥署下達指令盡快舉行專家會議，但食藥署仍需時間整理資料及與專家約開會時間，待確定會議詳細時程會向外界報告，開會決議出爐，也會綜合專家意見對外說明。

王必勝以行動挺高端疫苗，今天接種高端疫苗為第4劑，他分享右手打流感疫苗、左手打高端的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗心得，因為工作關係，無法請假，希望可以打副作用較小的疫苗，相信高端是安全、有效且副作用小的疫苗，他的疫苗接種順序為AZ、AZ、BNT、高端。

截至今天，接種高端疫苗赴日本的民眾，至醫院PCR自費檢測由高端公司承擔費用服務人數，共計128人。王必勝說，由數據可見使用人次很少，實際需求不多，將持續統計；至於民眾規劃過年赴日擔憂門診休息，交由高端與合作院所協調，推測數量少，可能可以開放急診協助處理。（編輯：管中維）1111031