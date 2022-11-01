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各廠牌COVID-19疫苗效益報告 預計2週內公開

2022/11/1 18:08
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北1日電）台灣自去年3月起接種COVID-19疫苗，各廠牌疫苗保護效益始終是外界關注焦點，指揮中心已對單價疫苗接種者資料進行統計分析，如中重症跟死亡保護效益，預計2週內公開。

國產高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗飽受議論，近日再度被外界質疑高端疫苗屬於次蛋白技術，相較mRNA疫苗屬於「低端」疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應，作為一個好疫苗需要符合的條件，包含安全、有效，以及易取得、可負擔。

王必勝說，發展國產疫苗比照戰略物資，是很重要的，不是每人都適合mRNA疫苗，經衛福部食藥署專案核准的COVID-19疫苗，國內原始疫苗打到次世代疫苗，指揮中心做了疫苗效益比較分析，現在已經到了整理資料階段，將邀請專家討論，再進一步對外公開。

莊人祥會後接受媒體聯訪時表示，各廠牌COVID-19疫苗效益報告預計2週內公開，主要分析去年到近期接種3劑疫苗民眾，主要為AZ、莫德納、BNT和高端，包含混打及3劑同廠牌對象，將透過疾管署資料庫，評估疫苗對中重症、死亡預防效果，抗體效價高低並非評估指標。（編輯：陳清芳）1111101

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