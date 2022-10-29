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歐盟專家示警：兩款COVID疫苗可能造成月經大出血

2022/10/29 15:58（10/29 16:34 更新）
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歐洲聯盟藥品管理局專家警告，美國輝瑞大藥廠復必泰疫苗及莫德納Spikevax疫苗（圖）可能造成月經大出血。（中央社檔案照片）
歐洲聯盟藥品管理局專家警告，美國輝瑞大藥廠復必泰疫苗及莫德納Spikevax疫苗（圖）可能造成月經大出血。（中央社檔案照片）
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）歐洲聯盟藥品管理局（EMA）專家今天警告，有些COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗可能會造成月經大出血，建議把這種現象列入潛在副作用清單內。

法新社報導，歐盟藥品管理局在聲明中引述藥物安全委員會的說法表示：「已有人通報在接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）復必泰（Comirnaty）疫苗，以及莫德納生技公司（Moderna）Spikevax疫苗的第1劑、第2劑和追加劑之後，出現月經大出血的案例。」

歐盟藥品管理局檢視資料後，認為「至少有合理的可能性指向月經大出血與這些疫苗在因果上相關聯」，因此建議把這種現象加入前述兩款疫苗的產品資訊內。

歐盟藥品管理局聲明還表示：「沒有證據顯示，有些人身上出現的經期紊亂對生殖和生育能力會造成任何影響。」

藥物安全委員會也強調：「這些疫苗的益處遠遠大於風險。」

自從接種過疫苗的女性首度通報月經大出血之後，歐盟各成員國和歐盟層級都在關注這類案例。但研究人員目前尚未確立無庸置疑的因果關聯。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1111029

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