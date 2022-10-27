更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

兒童追加劑間隔縮至3個月 6至11歲有望打次世代

2022/10/27 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北27日電）指揮中心今天公布，經專家建議，5至11歲兒童追加劑間隔縮至3個月，食藥署正審核單價輝瑞兒童疫苗及雙價次世代疫苗，盼儘速通過兒童適用，其中6至11歲有望施打次世代疫苗。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）下午舉行專家會議，評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、國內外疫情風險，參酌國際間追加劑接種政策、食品藥物管理署核准，及疫苗供應情形，會中專家對5至11歲兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑接種建議進行討論。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，5至11歲兒童COVID-19疫苗追加劑，接種間隔從5個月調整為至少3個月（12週，84天）以上。由於目前不論是單價輝瑞兒童疫苗或雙價次世代疫苗，都尚未通過兒童適用，所以實際接種時程，仍待衛福部食藥署審查後，再進一步對外公布。

莊人祥說，未來單價輝瑞兒童疫苗經食藥署核准適用兒童追加劑接種後，將提供作為5至11歲兒童追加劑接種。以現階段審查進度來看，單價輝瑞兒童疫苗可能會是比較快提供為兒童追加劑的疫苗種類，食藥署正在加緊腳步審查，預估近期就會通過適用。

至於雙價莫德納次世代疫苗，若核准適用於6至11歲兒童追加劑後，將提供已完成接種單價莫德納疫苗或單價輝瑞兒童疫苗基礎劑，以及已接種單價輝瑞兒童疫苗追加劑的6至11歲兒童使用。

至於滿5歲且未滿6歲兒童，則建議以單價輝瑞兒童疫苗完成追加劑接種。

指揮中心提醒，除依年齡接種核准適用的疫苗外，仍應落實勤洗手、戴口罩等個人防護措施，以維護健康。（編輯：管中維）1111027

莊人祥
縮短隔離期讓確診者投票下週再議 莊人祥：可能大選前執行 RSV融合A流威力超越Omicron？ 羅一鈞：言之過早
輝瑞
Omicron抗體藥物首批1728劑 供免疫低下族群使用 提升學童保護力 屏東9/1入校集中施打疫苗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族