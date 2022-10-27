兒童追加劑間隔縮至3個月 6至11歲有望打次世代

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）指揮中心今天公布，經專家建議，5至11歲兒童追加劑間隔縮至3個月，食藥署正審核單價輝瑞兒童疫苗及雙價次世代疫苗，盼儘速通過兒童適用，其中6至11歲有望施打次世代疫苗。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）下午舉行專家會議，評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、國內外疫情風險，參酌國際間追加劑接種政策、食品藥物管理署核准，及疫苗供應情形，會中專家對5至11歲兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑接種建議進行討論。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，5至11歲兒童COVID-19疫苗追加劑，接種間隔從5個月調整為至少3個月（12週，84天）以上。由於目前不論是單價輝瑞兒童疫苗或雙價次世代疫苗，都尚未通過兒童適用，所以實際接種時程，仍待衛福部食藥署審查後，再進一步對外公布。

莊人祥說，未來單價輝瑞兒童疫苗經食藥署核准適用兒童追加劑接種後，將提供作為5至11歲兒童追加劑接種。以現階段審查進度來看，單價輝瑞兒童疫苗可能會是比較快提供為兒童追加劑的疫苗種類，食藥署正在加緊腳步審查，預估近期就會通過適用。

至於雙價莫德納次世代疫苗，若核准適用於6至11歲兒童追加劑後，將提供已完成接種單價莫德納疫苗或單價輝瑞兒童疫苗基礎劑，以及已接種單價輝瑞兒童疫苗追加劑的6至11歲兒童使用。

至於滿5歲且未滿6歲兒童，則建議以單價輝瑞兒童疫苗完成追加劑接種。

指揮中心提醒，除依年齡接種核准適用的疫苗外，仍應落實勤洗手、戴口罩等個人防護措施，以維護健康。（編輯：管中維）1111027