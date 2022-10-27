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12歲以上追加劑接種次世代疫苗 台北市開放28日一天預約

2022/10/27 21:46（10/27 22:07 更新）
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圖為莫德納次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）12歲以上民眾11月1日起可選擇次世代疫苗作為追加劑接種，台北市衛生局今天表示，符合資格民眾明天起可上疫苗預約平台登記施打，本期預約至28日截止。

台北市衛生局晚間發布新聞稿表示，因應中央11月1日起開放12至17歲青少年接種莫德納BA.1或BA.5雙價次世代疫苗作為追加劑，台北市第35期COVID-19疫苗接種預約平台，將於明天起開放符合資格民眾預約。

衛生局說明，莫德納次世代雙價疫苗預約年齡為12歲以上，可選擇劑次包含第3劑及第4劑，與前一劑接種間隔至少84天以上，曾確診者則須間隔3個月。

衛生局指出，此次預約日期至28日晚間9時止，由於研究顯示次世代疫苗對抗COVID-19變異株有較佳免疫反應，鼓勵符合資格民眾踴躍預約接種，以降低感染後重症及死亡的風險。

衛生局統計，莫德納次世代雙價疫苗自9月24日開打至今，北市共計17萬1215人完成接種。（編輯：方沛清）1111027

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