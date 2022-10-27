縮短隔離期讓確診者投票下週再議 莊人祥：可能大選前執行

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疫情指揮中心考慮縮短隔離天數讓確診者能投票，指揮中心發言人莊人祥27日表示，來得及在九合一大選前實施。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）九合一選舉倒數，對於縮短隔離解套確診者外出投票限制，專家小組暫無共識，仍待觀察下週疫情。媒體詢及能否趕在大選前實施，指揮中心發言人莊人祥今天說，當然可能。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緩降，九合一選舉確診者不能出門投票引議，中央流行疫情指揮中心在以疫情為考量前提下，考慮縮短確診者隔離天數，但昨天專家會議中，多名專家認為，縮短隔離勢必放出具傳染力個案，恐衝擊社區疫情，決定再多觀察一週疫情變化，下週再議。

今天記者會有媒體提問，若專家會議可於下週對確診隔離天數縮短至5天達成共識，預計能否趕在11月26日九合一選舉以前執行。莊人祥表示，在下週能達到共識的前提下，仍需觀察後續1至2週疫情，若疫情趨勢仍然下降，當然可能大選前執行。

由於中央選舉委員會認定，國內不在籍投票或特設投票所於法無據，無法設立特別投票所解套，除了確診隔離天數縮短，外界也關注能否將COVID-19從現行第五類法定傳染病改類為第四類。莊人祥說，6成以上確診者在染疫第5天後仍呈現快篩陽性，不會因為改類就解決病人還有傳染性問題。

另外，台大醫師李秉穎上午在廣播節目建議，當COVID-19死亡率與流感相似，就是將法定傳染病分類改為第四類時機。莊人祥表示，致死率下降只是其中一項考量因素，仍須顧慮能否常規監測輕症變化，以及抗病毒藥物給予和疫苗注射等常規工作。（編輯：管中維）1111027