輝瑞嬰幼兒疫苗62.4萬劑抵台 111年採購量全到貨
2022/10/31 14:39（10/31 14:57 更新）
今年第2批採購輝瑞幼兒劑型疫苗62.4萬劑31日到貨。圖為6月家長帶孩子接種疫苗。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳婕翎台北31日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，今年第2批採購輝瑞幼兒劑型疫苗62.4萬劑於上午抵達桃園國際機場，本批效期至民國112年4月30日，今年採購的幼兒劑型疫苗已全數到貨。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會中說明，62.4萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗今天上午抵台，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。
據指揮中心統計，10月29日至30日COVID-19疫苗接種4萬2042人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.3%、追加劑接種率73.9%，第2次追加劑接種率15.4%，65歲以上接種率42%。（編輯：張雅淨）1111031
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