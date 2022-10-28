50至64歲11/1起開打公費流感疫苗 與COVID-19疫苗可不同手臂同時接種

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11月1日起公費流感疫苗第2階段開打，可與COVID-19疫苗分不同手臂同時接種。圖為流感疫苗接種。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）COVID-19本土疫情持續，10月又進入秋冬流感季。指揮中心今天宣布，11月1日起，公費流感疫苗第2階段開打，供50至64歲無高風險慢性病成人接種，可與COVID-19疫苗分不同手臂同時接種。

台灣走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒共存，隨國境逐漸開放，過去2年因防疫造成很少接觸COVID-19以外病毒，形成「免疫負債」，如今又進入秋冬呼吸道病毒旺季，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵之一。

公費流感疫苗第1階段在10月1日起開打，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前已有350萬人接種，第2階段對象50至64歲無高風險慢性病成人將自11月1日開打，可與COVID-19疫苗分不同手臂同時施打，另符合第1階段資格者仍可接種。

（指揮中心提供）

指揮中心指揮官王必勝今天下午主持疫情記者會時表示，他將在下週接種流感疫苗，並同時接種高端疫苗作為第4劑，至於選擇高端的理由是因副作用較小，畢竟他職務在身，沒時間休息。

指揮中心日前宣布，11月7日起確診者調整為7+0天等防疫新制，各界關注口罩令何時進一步放寬。王必勝說，以疫情穩定下降為前提，11月可以開始討論，初步應該會分階段開放，但包括強度、場域等都會納入考量，仍有待討論。

此外，昨天新增1例接種莫德納次世代疫苗後死亡個案，指揮中心發言人莊人祥說，個案為50多歲男性，本身有癌症多發性骨髓瘤，並曾進行骨髓移植，接種莫德納次世代疫苗作為第5劑。

個案10月24日在診所接種，26日凌晨出現冒冷汗、腹脹不適等症狀，服用診所開立的止痛藥後又回床上休息，不久被發現昏迷不醒，119到場判斷為到院前心肺功能停止，搶救無效死亡，衛生單位將協助家屬申請救濟，待衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）專家進行審議釐清因果關係。

據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1916人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率43%、第2劑15.5%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種了3萬7961人次。

昨天COVID-19疫苗接種4萬5717人次，截至目前為止累計接種6333萬2931人次；接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88.2%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.8%，第2次追加劑接種率15%（65歲以上接種率 41.8%）。（編輯：陳政偉）1111028