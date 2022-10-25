呼吸道融合病毒升溫 指揮中心：上週新增個案超越流感

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北25日電）國內COVID-19持續，又進入秋冬呼吸道疾病旺季，目前RSV（呼吸道融合病毒）個案上升最快。指揮中心今天提醒，除接種相關疫苗，戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施依舊不能免。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續呈現下降趨勢，中央流行疫情指揮中心宣布，繼10月13日放寬邊境管制，11月7日起將進一步鬆綁確診者可7+0、接觸者免居家隔離、公共場所不強制量體溫等防疫措施。

有不少臨床醫師觀察發現，近期包括呼吸道融合病毒（RSV）、流感等呼吸道疾病相關患者大增，擔憂多重感染情況隨防疫措施鬆綁爆發。指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，若以實驗室傳染病自動通報系統數據來看，目前RSV個案上升最快，上週約300多例，其次為流感約190例，第3名則為肺炎鏈球菌。

莊人祥說，冬天本來就會有呼吸道病毒、細菌傳播，呼籲民眾應接種包括COVID-19、流感、肺炎鏈球菌等疫苗外，戴口罩、勤洗手、保持社交距離也不能免。

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莊人祥說，目前仍以COVID-19流行為主，若多重感染，是否一定比較嚴重各界意見不同，但在就醫部分，只要符合開立COVID-19口服抗病毒藥物資格者都可給藥，克流感則不需要證明，可直接用藥。

此外，九合一大選將在11月26日登場，指揮中心預計召開專家會議討論縮短確診者隔離天數，有媒體詢問相關配套，莊人祥表示，將請中選會說明，原則上只要能出門就能投票，但其他國家也強制或建議確診者進行隔離，以保護健康的人，至於是否會因此出現通報黑數，相信只是少數，台灣民眾還是很遵守防疫規定。（編輯：張芷瑄）1111025