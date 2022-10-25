10/25本土3萬9148例 增53例中重症、42死[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北25日電）國內今天本土確診數與上週同期降幅12.7%，疫情連6天低於4萬例。今天新增1名9歲男童同時感染COVID-19及肺炎鏈球菌，因為氣喘發作，缺氧至急診搶救，所幸已康復出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會說明，今天新增3萬9148例本土個案，確診個案新增中重症53例（中症22例、重症31例），其中42人死亡；另外，境外移入增55例。

莊人祥表示，每週的週二至三單日新增個案數都會偏高，今天個案數與上週同期4萬4846例相比下降5698例、降幅12.7%，除金門以外，疫情連續6天有下降趨勢，六都僅台中、台南未現降幅，其他下降幅度皆超過10%，顯示全國疫情持續下降。

今天新增42例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有特殊死亡個案，新增1例兒童共病重症個案，為9歲男童，曾接種2劑疫苗，本身無慢性病也沒有氣喘病史。

羅一鈞說明，個案10月13日起陸續出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，當天至診所快篩陰性，10月15日突然發生嘴唇及四肢發紫等情形，緊急送至急診，採檢PCR陽性，檢查顯示缺氧、意識變差且快篩陽性，診斷為氣喘發作及COVID-19感染。

個案插管使用呼吸器並收住加護病房，給予支氣管擴張劑、類固醇、瑞德西韋、抗生素等藥物治療，住院後複驗確實為陽性、Ct值15，另外在尿液檢驗中發現肺炎鏈球菌陽性，治療後好轉，10月16日拔除呼吸器，10月20日出院，後續將於氣喘過敏風濕科繼續追蹤。

國內12歲以下兒童重症累計254例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、164例MIS-C（孩童多發性系統發炎症候群）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月24日，本土輕症、無症狀個案累計739萬3604例、占99.57%，中症累計1萬8512例、占0.25%，重症累計1萬3633例、占0.18%，其中死亡累計1萬3572人。（編輯：陳政偉）1111025

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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