嘴苦喉嚨卡以為染疫 竟是胃食道逆流纏身

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）味覺異常不一定是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）搞鬼，30歲的吳小姐，最近幾個月常常一早起嘴苦、喉嚨卡卡異物感，害怕染疫，但篩檢都是陰性，就醫檢查是胃食道逆流纏身。

據衛生福利部國民健康署資料顯示，台灣每4人就有1人飽受胃食道逆流困擾。胃食道逆流典型的症狀有火燒心、嘔酸水、長期咳嗽、喉嚨異物感等。發生原因可能是食道與胃交界處的括約肌關閉不緊密、胃酸過多、體重過重讓腹壓增加影響括約肌，或是藥物引起。

味覺異常與胃食道逆流關聯為何，書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初今天透過新聞稿說明，胃食道逆流是現代人常見的疾病，是指胃酸逆流到食道，倘更進一步逆流到咽喉及口腔時，可能因胃酸損害味蕾細胞或是刺激唾液腺而引起味覺異常、口腔異味等症狀。

康本初說，味覺異常是一種較為主觀的症狀，與視覺及聽覺相比，較不受重視。經過COVID-19疫情後，越來越多人發現味覺異常的重要。味覺異常發生原因多，可能是局部或全身的問題造成，前者包括舌頭、口腔、鼻腔疾病還有胃食道逆流，後者可能是藥物副作用、內分泌異常及腎臟疾病等。

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康本初表示，隨著飲食習慣的改變及過重的人增加，盛行率也在上升，長期輕忽會可能會提高食道癌的風險，如果有相關症狀反覆出現，應儘早進行治療，胃食道逆流主要以藥物治療。

康本初提醒，遵照醫囑服藥外，也要調整生活習慣，過重肥胖者須適度減重，食物選擇減少咖啡、甜食、酸辣刺激性食物，放慢進食速度，避免菸酒，餐後間隔2小時再躺下。胃食道逆流也與情緒、壓力有關，因此適度紓壓，養成運動習慣，都有助於減少胃食道逆流發生。（編輯：陳清芳）1111025