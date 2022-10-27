RSV融合A流威力超越Omicron？ 羅一鈞：言之過早

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）有醫界入士指呼吸道融合病毒（RSV）跟A型流感病毒互相融合將比Omicron更可怕。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，目前只能算是新奇發現，現在言之過早。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，10月起又進入秋冬流感季，今年預測主要是重症率較高的A型H3N2流感病毒，過去2年因防疫很少造成接觸COVID-19以外病毒，形成「免疫負債」，如今隨邊境逐漸鬆綁，不少專家疾呼把疫苗打好打滿，迎戰秋冬病毒大亂鬥。

有醫師引述國外文獻指出，呼吸道融合病毒（RSV）跟A型流感病毒不會互相排斥，反而互相融合，比COVID-19的Omicron變異病毒株更可怕。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會中表示，這目前來講只能算新奇發現。

羅一鈞表示，這個國外研究是用培養在體外的細胞，以人工方式同時感染RSV和流感兩種病毒，發現當中有少數特例會出現超融合顆粒，可能疑似會造成後續傳播和感染。

不過，羅一鈞，研究結論提到因為並非人體研究，究竟在動物或人體的自然呼吸道系統中，是否會產生病毒超融合情形不得而知，還需要後續更多研究、動物試驗佐證。

羅一鈞說，病毒超融合情形在感染醫學中並不算少見，只是過程中是否會產生更強病毒，需要更多後續動物試驗佐證，包括傳播和致病力等，目前還不得而知、言之過早。

此外，有媒體詢及是否會考慮採購吸入式COVID-19疫苗。指揮中心發言人莊人祥說，吸入或注射只是給疫苗的方式，是否有效還是要看臨床試驗結果，但目前世界衛生組織（WHO）並未核准任何一種吸入式COVID-19疫苗。（編輯：陳清芳）1111027