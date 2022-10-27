更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北議員高敏慧何淑峯金中玉等10人收賄賣補助款 判刑定讞褫奪公權
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包2/300
首頁 / 生活

RSV融合A流威力超越Omicron？ 羅一鈞：言之過早

2022/10/27 16:05（10/27 16:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）有醫界入士指呼吸道融合病毒（RSV）跟A型流感病毒互相融合將比Omicron更可怕。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，目前只能算是新奇發現，現在言之過早。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，10月起又進入秋冬流感季，今年預測主要是重症率較高的A型H3N2流感病毒，過去2年因防疫很少造成接觸COVID-19以外病毒，形成「免疫負債」，如今隨邊境逐漸鬆綁，不少專家疾呼把疫苗打好打滿，迎戰秋冬病毒大亂鬥。

有醫師引述國外文獻指出，呼吸道融合病毒（RSV）跟A型流感病毒不會互相排斥，反而互相融合，比COVID-19的Omicron變異病毒株更可怕。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會中表示，這目前來講只能算新奇發現。

羅一鈞表示，這個國外研究是用培養在體外的細胞，以人工方式同時感染RSV和流感兩種病毒，發現當中有少數特例會出現超融合顆粒，可能疑似會造成後續傳播和感染。

不過，羅一鈞，研究結論提到因為並非人體研究，究竟在動物或人體的自然呼吸道系統中，是否會產生病毒超融合情形不得而知，還需要後續更多研究、動物試驗佐證。

羅一鈞說，病毒超融合情形在感染醫學中並不算少見，只是過程中是否會產生更強病毒，需要更多後續動物試驗佐證，包括傳播和致病力等，目前還不得而知、言之過早。

此外，有媒體詢及是否會考慮採購吸入式COVID-19疫苗。指揮中心發言人莊人祥說，吸入或注射只是給疫苗的方式，是否有效還是要看臨床試驗結果，但目前世界衛生組織（WHO）並未核准任何一種吸入式COVID-19疫苗。（編輯：陳清芳）1111027

羅一鈞
BA.5長者染疫致死率下降 指揮中心2關鍵方針立功 疫情連4天低於4萬例 指揮中心：可望脫離高原期
莊人祥
防詐騙釣魚信件、簡訊 指揮中心專用短網址上路 9旬婦打Novavax後死亡 因果關聯待釐清
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
18歲以上符合條件 追加劑選擇不限次世代疫苗