黃立民：多種病毒已在社區流行 快去打疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）台大醫師黃立民今天說，近期包括呼吸道融合病毒、流感等多種病毒已開始在社區中流行，且今年為重症率較高的H3N2流感病毒，籲快去打疫苗，年底遇到流感疫情會比較好過一點。

台灣逐步走向COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，繼10月13日重啟國門，中央流行疫情指揮中心昨天進一步宣布，11月7日起，取消健身房、遶境等3劑令及公共場所體溫量測，接觸者改0+7自主防疫、確診者調整為7+0天，引發各界擔憂接下來恐「免疫負債」大爆發。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民今天接受媒體聯訪時表示，過去2年幾乎沒有呼吸道融合病毒（RSV）、流感或是腸病毒等病人，但今年從9月初就開始明顯增加。

在RSV部分，黃立民說，患者大多是5歲以下小孩，且2歲以下幼兒特別容易因此住院，症狀是痰很多、咳嗽厲害，呼吸不順暢並出現「咻咻」聲音，因此RSV常被稱為「嬰幼兒的氣喘」；近期平均每天1到3例住院、住院5到7天。

但市面上尚無RSV疫苗可供接種。黃立民表示，目前唯一有預防效果的是單株抗體針劑，效果僅1個月且價格昂貴，健保僅給付先天性心臟病、早產兒、慢性肺病或特定肌肉骨骼疾病等身體比較虛弱兒童，可以用6次。

黃立民說，RSV感染的治療沒有特效藥，只能盡量幫忙維持水分、氧氣，保持呼吸道清潔，當孩子因為太喘而無法吃喝，身體會缺乏水分和營養，就得住院打點滴，也可能需要使用高流量氧氣，必要時也需要入住加護病房短暫使用呼吸器，並密集給予維持氣道清潔的必要物理治療，持續把痰液排出來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，黃立民說，除RSV病毒，目前包括副流感病毒、腺病毒等多種病毒都在社區流行中，多重感染一定會比較嚴重， 除了戴口罩、勤洗手、維持環境衛生，有生病症狀的人一定不能接觸小孩。

10月起進入秋冬流感季。黃立民指出，以往都是11月、12月才出現流感，9月初就開始出現，「這是一個警訊」，代表年底可能會上升很高，且今年是重症率較高的H3N2流感病毒，本來就會很慘，今年疫苗針對病毒預測正確，只能呼籲大家盡快接種。（編輯：管中維）1111025