111年確診累計逾750萬例 增84亡創BA.5疫情次高[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）據指揮中心統計，今年COVID-19本土個案累計至今已超過750萬例；今天死亡新增84例，為BA.5疫情單日次高，自8月以來，這波疫情最高死亡紀錄是發生在一週前的92例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會說明，今天新增3萬5640例本土個案，較上週同期降幅10.4%，確診個案新增中重症254例（中症168例、重症86例），其中84人死亡；另外，境外移入增62例。

今天新增84例本土病例死亡個案，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增較年輕個案分別為20多歲及30多歲個案，皆為女性。

20多歲病例未接種過疫苗，有慢性神經系統疾病，長期臥床，10月19日出現發燒，隔天開始呼吸喘、氧氣濃度下降至急診，經快篩陽性確診，進行X光檢驗，顯示兩側肺炎，住院給予瑞德西韋、抗生素等藥物，仍不幸於10月22日死亡，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。

另一名30多歲病例，接種過2劑疫苗，有癌症轉移病史，10月5日出現癌症化療全身無力、血球偏低，安排住院，因為有家人10月12日確診，個案進行快篩，結果為陽性確診，給予口服抗病毒藥物「倍拉維」，後續出現肺炎及腸胃道出血，不幸於10月24日死亡，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。

今天新增2例兒童重症病例，皆為為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），其中4歲男本身無慢性病、也沒有接種疫苗，曾在9月11日確診，10月19日起出現全身皮疹、發燒和嚨痛，10月21日至急診，診斷為急性扁桃腺炎及懷疑MIS-C，安排住院，給予相關藥物治療，仍在一般病房住院中。

另一名為15歲青少年，已接種3劑疫苗，有過敏性鼻炎及蕁麻疹病史，10月6日確診，7日起出現全身皮疹、發燒、腹痛、腹瀉等症狀，甚至出現臉部及眼皮浮腫，10月20日至急診。

羅一鈞說明，個案經初步診斷為蕁麻疹合併血管性水腫及疑似MIS-C，安排住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，檢查有黴漿菌感染，並給予抗生素治療，個案病況好轉，已於10月26日出院。

國內12歲以下兒童重症累計258例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、168例MIS-C（孩童多發性系統發炎症候群）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據統計，青少年重症累積22例，其中肺炎11例、MIS-C有7例、共病3例、心肌炎1例；當中有6人死亡。

今年1月至10月26日，本土病例共750萬5053例，其中本土輕症、無症狀個案累計747萬2450例、占99.57%，中症累計1萬8793例、占0.25%，重症累計1萬3810例、占0.18%，其中死亡累計1萬1708人。（編輯：陳政偉）1111027

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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